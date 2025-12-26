SegnaliSezioni
Rana Das

Forex Wave Expert

Rana Das
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
11 (55.00%)
Loss Trade:
9 (45.00%)
Best Trade:
62.25 USD
Worst Trade:
-27.45 USD
Profitto lordo:
106.39 USD (4 996 pips)
Perdita lorda:
-76.74 USD (3 439 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.41 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.46%
Massimo carico di deposito:
57.70%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
8 (40.00%)
Short Trade:
12 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
9.67 USD
Perdita media:
-8.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-70.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.88 USD (6)
Crescita mensile:
9.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.96 USD
Massimale:
70.88 USD (21.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.78% (70.88 USD)
Per equità:
4.60% (15.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30.vxp 11
XAUUSD.vxp 8
EURUSD.vxp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30.vxp 8
XAUUSD.vxp 22
EURUSD.vxp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30.vxp -631
XAUUSD.vxp 2.2K
EURUSD.vxp 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.25 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.17 USD
Massima perdita consecutiva: -70.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Www.forexwaveexpert.com
Non ci sono recensioni
2026.01.02 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 15:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
