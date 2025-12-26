- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
11 (55.00%)
Negociações com perda:
9 (45.00%)
Melhor negociação:
62.25 USD
Pior negociação:
-27.45 USD
Lucro bruto:
106.39 USD (4 996 pips)
Perda bruta:
-76.74 USD (3 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (22.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.41 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
0.46%
Depósito máximo carregado:
57.70%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
8 (40.00%)
Negociações curtas:
12 (60.00%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
9.67 USD
Perda média:
-8.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-70.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-70.88 USD (6)
Crescimento mensal:
9.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.96 USD
Máximo:
70.88 USD (21.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.78% (70.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.60% (15.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30.vxp
|11
|XAUUSD.vxp
|8
|EURUSD.vxp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30.vxp
|8
|XAUUSD.vxp
|22
|EURUSD.vxp
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30.vxp
|-631
|XAUUSD.vxp
|2.2K
|EURUSD.vxp
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +62.25 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +22.17 USD
Máxima perda consecutiva: -70.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValetaxIntl-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Www.forexwaveexpert.com
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
333
USD
USD
2
0%
20
55%
0%
1.38
1.48
USD
USD
22%
1:500