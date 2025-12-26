SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Forex Wave Expert
Rana Das

Forex Wave Expert

Rana Das
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
11 (55.00%)
Negociações com perda:
9 (45.00%)
Melhor negociação:
62.25 USD
Pior negociação:
-27.45 USD
Lucro bruto:
106.39 USD (4 996 pips)
Perda bruta:
-76.74 USD (3 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (22.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.41 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
0.46%
Depósito máximo carregado:
57.70%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
8 (40.00%)
Negociações curtas:
12 (60.00%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
9.67 USD
Perda média:
-8.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-70.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-70.88 USD (6)
Crescimento mensal:
9.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.96 USD
Máximo:
70.88 USD (21.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.78% (70.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.60% (15.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30.vxp 11
XAUUSD.vxp 8
EURUSD.vxp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30.vxp 8
XAUUSD.vxp 22
EURUSD.vxp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30.vxp -631
XAUUSD.vxp 2.2K
EURUSD.vxp 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +62.25 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +22.17 USD
Máxima perda consecutiva: -70.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValetaxIntl-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Www.forexwaveexpert.com
Sem comentários
2026.01.02 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 15:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 14:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Forex Wave Expert
30 USD por mês
10%
0
0
USD
333
USD
2
0%
20
55%
0%
1.38
1.48
USD
22%
1:500
Copiar

