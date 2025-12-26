- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
25.16 USD
En kötü işlem:
-20.86 USD
Brüt kâr:
110.70 USD (11 171 pips)
Brüt zarar:
-21.42 USD (2 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (61.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.35 USD (7)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
43.13%
Maks. mevduat yükü:
6.68%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
4.26
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
5.17
Beklenen getiri:
7.44 USD
Ortalama kâr:
10.06 USD
Ortalama zarar:
-21.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-20.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.86 USD (1)
Aylık büyüme:
5.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
20.94 USD (1.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.30% (20.90 USD)
Varlığa göre:
19.20% (317.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.16 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Gold-only trading (XAUUSD) focused on scalping and intraday setups.
Trades are based on volume behavior and clean price setups, keeping execution simple and actively managed.
- Scalping targets ~1% per trade (buy & sell)
- Intraday setups focus on buy trades only, aligned with gold’s higher-timeframe trend
- Positions are closely monitored and managed in real time
The strategy prioritizes risk control, fast execution, and capital preservation, aiming for consistent growth rather than aggressive trading.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
3
0%
12
91%
43%
5.16
7.44
USD
USD
19%
1:100