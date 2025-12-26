СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Simple Gold Signals
Mazhar Ahmed Hassan Ahmed Ibrahim

Simple Gold Signals

Mazhar Ahmed Hassan Ahmed Ibrahim
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
25.16 USD
Худший трейд:
-20.86 USD
Общая прибыль:
110.70 USD (11 171 pips)
Общий убыток:
-21.42 USD (2 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (61.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.35 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
52.36%
Макс. загрузка депозита:
6.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
4.26
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
5.17
Мат. ожидание:
7.44 USD
Средняя прибыль:
10.06 USD
Средний убыток:
-21.42 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.86 USD (1)
Прирост в месяц:
5.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
20.94 USD (1.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.30% (20.90 USD)
По эквити:
19.20% (317.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.16 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +61.35 USD
Макс. убыток в серии: -20.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Gold-only trading (XAUUSD) focused on scalping and intraday setups.


Trades are based on volume behavior and clean price setups, keeping execution simple and actively managed.


  • Scalping targets ~1% per trade (buy & sell)
  • Intraday setups focus on buy trades only, aligned with gold’s higher-timeframe trend
  • Positions are closely monitored and managed in real time



The strategy prioritizes risk control, fast execution, and capital preservation, aiming for consistent growth rather than aggressive trading.


Нет отзывов
2025.12.26 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Simple Gold Signals
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
1.7K
USD
3
0%
12
91%
52%
5.16
7.44
USD
19%
1:100
Копировать

