Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
25.16 USD
Худший трейд:
-20.86 USD
Общая прибыль:
110.70 USD (11 171 pips)
Общий убыток:
-21.42 USD (2 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (61.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.35 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
52.36%
Макс. загрузка депозита:
6.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
4.26
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
5.17
Мат. ожидание:
7.44 USD
Средняя прибыль:
10.06 USD
Средний убыток:
-21.42 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.86 USD (1)
Прирост в месяц:
5.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
20.94 USD (1.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.30% (20.90 USD)
По эквити:
19.20% (317.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.16 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +61.35 USD
Макс. убыток в серии: -20.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 92...
Gold-only trading (XAUUSD) focused on scalping and intraday setups.
Trades are based on volume behavior and clean price setups, keeping execution simple and actively managed.
- Scalping targets ~1% per trade (buy & sell)
- Intraday setups focus on buy trades only, aligned with gold’s higher-timeframe trend
- Positions are closely monitored and managed in real time
The strategy prioritizes risk control, fast execution, and capital preservation, aiming for consistent growth rather than aggressive trading.
Нет отзывов
