SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Simple Gold Signals
Mazhar Ahmed Hassan Ahmed Ibrahim

Simple Gold Signals

Mazhar Ahmed Hassan Ahmed Ibrahim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
11 (91.66%)
Verlusttrades:
1 (8.33%)
Bester Trade:
25.16 USD
Schlechtester Trade:
-20.86 USD
Bruttoprofit:
110.70 USD (11 171 pips)
Bruttoverlust:
-21.42 USD (2 136 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (61.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.35 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
57.88%
Max deposit load:
6.68%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
4.26
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
5.17
Mathematische Gewinnerwartung:
7.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-20.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.86 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
20.94 USD (1.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.30% (20.90 USD)
Kapital:
19.20% (317.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.16 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
Gold-only trading (XAUUSD) focused on scalping and intraday setups.


Trades are based on volume behavior and clean price setups, keeping execution simple and actively managed.


  • Scalping targets ~1% per trade (buy & sell)
  • Intraday setups focus on buy trades only, aligned with gold’s higher-timeframe trend
  • Positions are closely monitored and managed in real time



The strategy prioritizes risk control, fast execution, and capital preservation, aiming for consistent growth rather than aggressive trading.


Keine Bewertungen
2025.12.26 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
