Mazhar Ahmed Hassan Ahmed Ibrahim

Simple Gold Signals

Mazhar Ahmed Hassan Ahmed Ibrahim
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
25.16 USD
Peor transacción:
-20.86 USD
Beneficio Bruto:
110.70 USD (11 171 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.42 USD (2 136 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (61.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.35 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
48.19%
Carga máxima del depósito:
6.68%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
4.26
Transacciones Largas:
7 (58.33%)
Transacciones Cortas:
5 (41.67%)
Factor de Beneficio:
5.17
Beneficio Esperado:
7.44 USD
Beneficio medio:
10.06 USD
Pérdidas medias:
-21.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-20.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.86 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.73%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
20.94 USD (1.30%)
Reducción relativa:
De balance:
1.30% (20.90 USD)
De fondos:
19.20% (317.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.16 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +61.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
Gold-only trading (XAUUSD) focused on scalping and intraday setups.


Trades are based on volume behavior and clean price setups, keeping execution simple and actively managed.


  • Scalping targets ~1% per trade (buy & sell)
  • Intraday setups focus on buy trades only, aligned with gold’s higher-timeframe trend
  • Positions are closely monitored and managed in real time



The strategy prioritizes risk control, fast execution, and capital preservation, aiming for consistent growth rather than aggressive trading.


No hay comentarios
2025.12.26 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
