İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
45 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (16.67%)
En iyi işlem:
17.13 USD
En kötü işlem:
-19.08 USD
Brüt kâr:
160.78 USD (5 278 pips)
Brüt zarar:
-68.17 USD (2 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (46.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.41 USD (11)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
4.76
Alış işlemleri:
33 (61.11%)
Satış işlemleri:
21 (38.89%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-7.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.08 USD (1)
Aylık büyüme:
8.23%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.04 USD
Maksimum:
19.47 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|54
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|93
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|3.3K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.13 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US51-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
