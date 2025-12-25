СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Xauusd breakthrough
Yuk Fai Li

Xauusd breakthrough

Yuk Fai Li
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
Axi-US51-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
46 (80.70%)
Убыточных трейдов:
11 (19.30%)
Лучший трейд:
17.13 USD
Худший трейд:
-19.83 USD
Общая прибыль:
164.26 USD (5 393 pips)
Общий убыток:
-88.78 USD (2 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (46.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.41 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
34 (59.65%)
Коротких трейдов:
23 (40.35%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-8.07 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.19 USD (2)
Прирост в месяц:
5.99%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.04 USD
Максимальная:
20.61 USD (1.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (19.22 USD)
По эквити:
0.13% (1.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 75
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.13 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.41 USD
Макс. убыток в серии: -20.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 07:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xauusd breakthrough
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
577
USD
7
96%
57
80%
0%
1.85
1.32
USD
3%
1:500
Копировать

