Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
46 (80.70%)
Убыточных трейдов:
11 (19.30%)
Лучший трейд:
17.13 USD
Худший трейд:
-19.83 USD
Общая прибыль:
164.26 USD (5 393 pips)
Общий убыток:
-88.78 USD (2 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (46.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.41 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
34 (59.65%)
Коротких трейдов:
23 (40.35%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-8.07 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.19 USD (2)
Прирост в месяц:
5.99%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.04 USD
Максимальная:
20.61 USD (1.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (19.22 USD)
По эквити:
0.13% (1.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.13 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.41 USD
Макс. убыток в серии: -20.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
