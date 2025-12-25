- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
45 (83.33%)
Loss Trade:
9 (16.67%)
Best Trade:
17.13 USD
Worst Trade:
-19.08 USD
Profitto lordo:
160.78 USD (5 278 pips)
Perdita lorda:
-68.17 USD (2 005 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (46.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.41 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
4.76
Long Trade:
33 (61.11%)
Short Trade:
21 (38.89%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-7.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.08 USD (1)
Crescita mensile:
8.23%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.04 USD
Massimale:
19.47 USD (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.13 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.41 USD
Massima perdita consecutiva: -2.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
