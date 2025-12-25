- 成长
交易:
54
盈利交易:
45 (83.33%)
亏损交易:
9 (16.67%)
最好交易:
17.13 USD
最差交易:
-19.08 USD
毛利:
160.78 USD (5 278 pips)
毛利亏损:
-68.17 USD (2 005 pips)
最大连续赢利:
11 (46.41 USD)
最大连续盈利:
46.41 USD (11)
夏普比率:
0.29
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.76
长期交易:
33 (61.11%)
短期交易:
21 (38.89%)
利润因子:
2.36
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
3.57 USD
平均损失:
-7.57 USD
最大连续失误:
2 (-2.46 USD)
最大连续亏损:
-19.08 USD (1)
每月增长:
8.23%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
16.04 USD
最大值:
19.47 USD (1.82%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
