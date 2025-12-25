- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
45 (81.81%)
Negociações com perda:
10 (18.18%)
Melhor negociação:
17.13 USD
Pior negociação:
-19.08 USD
Lucro bruto:
160.78 USD (5 278 pips)
Perda bruta:
-68.67 USD (2 016 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (46.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.41 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
4.73
Negociações longas:
34 (61.82%)
Negociações curtas:
21 (38.18%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
1.67 USD
Lucro médio:
3.57 USD
Perda média:
-6.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.08 USD (1)
Crescimento mensal:
7.62%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.04 USD
Máximo:
19.47 USD (1.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.44% (19.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.13 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +46.41 USD
Máxima perda consecutiva: -2.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US51-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários