Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
45 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
10 (18.18%)
Mejor transacción:
17.13 USD
Peor transacción:
-19.08 USD
Beneficio Bruto:
160.78 USD (5 278 pips)
Pérdidas Brutas:
-68.67 USD (2 016 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (46.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.41 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
4.73
Transacciones Largas:
34 (61.82%)
Transacciones Cortas:
21 (38.18%)
Factor de Beneficio:
2.34
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
3.57 USD
Pérdidas medias:
-6.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.08 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.62%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.04 USD
Máxima:
19.47 USD (1.82%)
Reducción relativa:
De balance:
3.44% (19.22 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.pro
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.pro
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Mejor transacción: +17.13 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +46.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US51-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
