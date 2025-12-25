SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Xauusd breakthrough
Yuk Fai Li

Xauusd breakthrough

Yuk Fai Li
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 16%
Axi-US51-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
45 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
10 (18.18%)
Mejor transacción:
17.13 USD
Peor transacción:
-19.08 USD
Beneficio Bruto:
160.78 USD (5 278 pips)
Pérdidas Brutas:
-68.67 USD (2 016 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (46.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.41 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
4.73
Transacciones Largas:
34 (61.82%)
Transacciones Cortas:
21 (38.18%)
Factor de Beneficio:
2.34
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
3.57 USD
Pérdidas medias:
-6.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.08 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.62%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.04 USD
Máxima:
19.47 USD (1.82%)
Reducción relativa:
De balance:
3.44% (19.22 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro 92
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.13 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +46.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US51-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.25 07:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada