- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
45 (81.81%)
損失トレード:
10 (18.18%)
ベストトレード:
17.13 USD
最悪のトレード:
-19.08 USD
総利益:
160.78 USD (5 278 pips)
総損失:
-68.67 USD (2 016 pips)
最大連続の勝ち:
11 (46.41 USD)
最大連続利益:
46.41 USD (11)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
4.73
長いトレード:
34 (61.82%)
短いトレード:
21 (38.18%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
1.67 USD
平均利益:
3.57 USD
平均損失:
-6.87 USD
最大連続の負け:
2 (-2.46 USD)
最大連続損失:
-19.08 USD (1)
月間成長:
7.62%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.04 USD
最大の:
19.47 USD (1.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.44% (19.22 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.13 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +46.41 USD
最大連続損失: -2.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US51-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし