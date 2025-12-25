- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (14.29%)
En iyi işlem:
12.60 USD
En kötü işlem:
-16.90 USD
Brüt kâr:
26.39 USD (2 636 pips)
Brüt zarar:
-16.90 USD (1 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (26.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.39 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.56
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
4.40 USD
Ortalama zarar:
-16.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.90 USD (1)
Aylık büyüme:
1.90%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.90 USD
Maksimum:
16.90 USD (3.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|946
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.60 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
