- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
12.60 USD
Pior negociação:
-16.90 USD
Lucro bruto:
33.43 USD (3 339 pips)
Perda bruta:
-16.90 USD (1 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (33.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
3.73%
Depósito máximo carregado:
1.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
8 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
4.78 USD
Perda média:
-16.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-16.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.90 USD (1)
Crescimento mensal:
3.31%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.90 USD
Máximo:
16.90 USD (3.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.86% (4.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.22% (1.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|17
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.60 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +33.43 USD
Máxima perda consecutiva: -16.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
2
75%
8
87%
4%
1.97
2.07
USD
USD
1%
1:500