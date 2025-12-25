- 자본
트레이드:
24
이익 거래:
17 (70.83%)
손실 거래:
7 (29.17%)
최고의 거래:
23.62 USD
최악의 거래:
-16.90 USD
총 수익:
110.34 USD (11 025 pips)
총 손실:
-68.24 USD (6 820 pips)
연속 최대 이익:
8 (50.22 USD)
연속 최대 이익:
50.22 USD (8)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
6.94%
최대 입금량:
3.41%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
19 (79.17%)
숏(주식차입매도):
5 (20.83%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.75 USD
평균 이익:
6.49 USD
평균 손실:
-9.75 USD
연속 최대 손실:
4 (-38.87 USD)
연속 최대 손실:
-38.87 USD (4)
월별 성장률:
8.42%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.34 USD
최대한의:
38.87 USD (7.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.53% (38.87 USD)
자본금별:
2.94% (14.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.62 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +50.22 USD
연속 최대 손실: -38.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
8%
0
0
USD
USD
542
USD
USD
3
50%
24
70%
7%
1.61
1.75
USD
USD
8%
1:500