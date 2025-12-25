- 成长
交易:
7
盈利交易:
6 (85.71%)
亏损交易:
1 (14.29%)
最好交易:
12.60 USD
最差交易:
-16.90 USD
毛利:
26.39 USD (2 636 pips)
毛利亏损:
-16.90 USD (1 690 pips)
最大连续赢利:
6 (26.39 USD)
最大连续盈利:
26.39 USD (6)
夏普比率:
0.16
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.56
长期交易:
7 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.56
预期回报:
1.36 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
-16.90 USD
最大连续失误:
1 (-16.90 USD)
最大连续亏损:
-16.90 USD (1)
每月增长:
1.90%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
16.90 USD
最大值:
16.90 USD (3.38%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|946
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
