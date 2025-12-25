- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
12.60 USD
Худший трейд:
-16.90 USD
Общая прибыль:
33.43 USD (3 339 pips)
Общий убыток:
-16.90 USD (1 690 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (33.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
3.73%
Макс. загрузка депозита:
1.77%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
-16.90 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.90 USD (1)
Прирост в месяц:
3.31%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.90 USD
Максимальная:
16.90 USD (3.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.86% (4.30 USD)
По эквити:
0.22% (1.14 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
