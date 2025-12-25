- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
12.60 USD
最悪のトレード:
-16.90 USD
総利益:
33.43 USD (3 339 pips)
総損失:
-16.90 USD (1 690 pips)
最大連続の勝ち:
7 (33.43 USD)
最大連続利益:
33.43 USD (7)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
3.73%
最大入金額:
1.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
4.78 USD
平均損失:
-16.90 USD
最大連続の負け:
1 (-16.90 USD)
最大連続損失:
-16.90 USD (1)
月間成長:
3.31%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.90 USD
最大の:
16.90 USD (3.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.86% (4.30 USD)
エクイティによる:
0.22% (1.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.60 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +33.43 USD
最大連続損失: -16.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
