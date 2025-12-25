- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
12.60 USD
Worst Trade:
-16.90 USD
Profitto lordo:
26.39 USD (2 636 pips)
Perdita lorda:
-16.90 USD (1 690 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (26.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.39 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
4.40 USD
Perdita media:
-16.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.90 USD (1)
Crescita mensile:
1.90%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.90 USD
Massimale:
16.90 USD (3.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|946
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.60 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.39 USD
Massima perdita consecutiva: -16.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
