Isaac Amo

Gold Coaster 2

Isaac Amo
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 65 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -98%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 023
Kârla kapanan işlemler:
1 438 (71.08%)
Zararla kapanan işlemler:
585 (28.92%)
En iyi işlem:
25.50 USD
En kötü işlem:
-77.76 USD
Brüt kâr:
7 260.36 USD (710 359 pips)
Brüt zarar:
-7 553.22 USD (720 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (65.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.86 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.69%
Maks. mevduat yükü:
22.56%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
308
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
1 443 (71.33%)
Satış işlemleri:
580 (28.67%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
5.05 USD
Ortalama zarar:
-12.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-142.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.67 USD (5)
Aylık büyüme:
-96.46%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
292.86 USD
Maksimum:
614.53 USD (98.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.83% (614.46 USD)
Varlığa göre:
32.08% (27.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDx 2023
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDx -293
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDx -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.50 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +65.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

HFT bot with RR of 1.15
İnceleme yok
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
A large drawdown may occur on the account again
