Isaac Amo

Gold Coaster 2

Isaac Amo
0 comentarios
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 65 USD al mes
incremento desde 2025 -73%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 019
Transacciones Rentables:
1 437 (71.17%)
Transacciones Irrentables:
582 (28.83%)
Mejor transacción:
25.50 USD
Peor transacción:
-77.76 USD
Beneficio Bruto:
7 255.16 USD (709 840 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 474.65 USD (713 069 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (65.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
197.86 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
98.69%
Carga máxima del depósito:
17.82%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
320
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.40
Transacciones Largas:
1 439 (71.27%)
Transacciones Cortas:
580 (28.73%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.11 USD
Beneficio medio:
5.05 USD
Pérdidas medias:
-12.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-142.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.67 USD (5)
Crecimiento al mes:
-60.61%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
45%
Reducción de balance:
Absoluto:
230.04 USD
Máxima:
551.71 USD (88.75%)
Reducción relativa:
De balance:
88.71% (551.57 USD)
De fondos:
24.87% (21.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDx 2019
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDx -219
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDx -3.2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.50 USD
Peor transacción: -78 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +65.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -142.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ThinkMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

HFT bot with RR of 1.15
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
A large drawdown may occur on the account again
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.