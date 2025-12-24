- 成长
交易:
2 014
盈利交易:
1 435 (71.25%)
亏损交易:
579 (28.75%)
最好交易:
25.50 USD
最差交易:
-77.76 USD
毛利:
7 244.26 USD (708 752 pips)
毛利亏损:
-7 398.63 USD (705 519 pips)
最大连续赢利:
19 (65.01 USD)
最大连续盈利:
197.86 USD (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.69%
最大入金加载:
17.82%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
313
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.29
长期交易:
1 434 (71.20%)
短期交易:
580 (28.80%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
5.05 USD
平均损失:
-12.78 USD
最大连续失误:
5 (-142.67 USD)
最大连续亏损:
-142.67 USD (5)
每月增长:
-28.98%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
45%
结余跌幅:
绝对:
214.22 USD
最大值:
535.89 USD (86.20%)
相对跌幅:
结余:
86.17% (535.75 USD)
净值:
24.87% (21.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|2014
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDx
|-154
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDx
|3.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.50 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +65.01 USD
最大连续亏损: -142.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
HFT bot with RR of 1.15
没有评论
