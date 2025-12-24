SinaisSeções
Isaac Amo

Gold Coaster 2

Isaac Amo
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 65 USD por mês
crescimento desde 2025 -73%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 019
Negociações com lucro:
1 437 (71.17%)
Negociações com perda:
582 (28.83%)
Melhor negociação:
25.50 USD
Pior negociação:
-77.76 USD
Lucro bruto:
7 255.16 USD (709 840 pips)
Perda bruta:
-7 474.65 USD (713 069 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (65.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.86 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
98.69%
Depósito máximo carregado:
18.13%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
320
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.40
Negociações longas:
1 439 (71.27%)
Negociações curtas:
580 (28.73%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.11 USD
Lucro médio:
5.05 USD
Perda média:
-12.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-142.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.67 USD (5)
Crescimento mensal:
-60.61%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
45%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
230.04 USD
Máximo:
551.71 USD (88.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.71% (551.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.87% (21.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDx 2019
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDx -219
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDx -3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.50 USD
Pior negociação: -78 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +65.01 USD
Máxima perda consecutiva: -142.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThinkMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

HFT bot with RR of 1.15
Sem comentários
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
A large drawdown may occur on the account again
