- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 019
利益トレード:
1 437 (71.17%)
損失トレード:
582 (28.83%)
ベストトレード:
25.50 USD
最悪のトレード:
-77.76 USD
総利益:
7 255.16 USD (709 840 pips)
総損失:
-7 474.65 USD (713 069 pips)
最大連続の勝ち:
19 (65.01 USD)
最大連続利益:
197.86 USD (12)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
98.69%
最大入金額:
21.35%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
319
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.40
長いトレード:
1 439 (71.27%)
短いトレード:
580 (28.73%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.11 USD
平均利益:
5.05 USD
平均損失:
-12.84 USD
最大連続の負け:
5 (-142.67 USD)
最大連続損失:
-142.67 USD (5)
月間成長:
-60.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
230.04 USD
最大の:
551.71 USD (88.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.71% (551.57 USD)
エクイティによる:
28.23% (24.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|2019
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDx
|-219
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDx
|-3.2K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.50 USD
最悪のトレード: -78 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +65.01 USD
最大連続損失: -142.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThinkMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
HFT bot with RR of 1.15
