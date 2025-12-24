シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Coaster 2
Isaac Amo

Gold Coaster 2

Isaac Amo
レビュー0件
38週間
0 / 0 USD
月額  65  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -73%
ThinkMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 019
利益トレード:
1 437 (71.17%)
損失トレード:
582 (28.83%)
ベストトレード:
25.50 USD
最悪のトレード:
-77.76 USD
総利益:
7 255.16 USD (709 840 pips)
総損失:
-7 474.65 USD (713 069 pips)
最大連続の勝ち:
19 (65.01 USD)
最大連続利益:
197.86 USD (12)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
98.69%
最大入金額:
21.35%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
319
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.40
長いトレード:
1 439 (71.27%)
短いトレード:
580 (28.73%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.11 USD
平均利益:
5.05 USD
平均損失:
-12.84 USD
最大連続の負け:
5 (-142.67 USD)
最大連続損失:
-142.67 USD (5)
月間成長:
-60.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
230.04 USD
最大の:
551.71 USD (88.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.71% (551.57 USD)
エクイティによる:
28.23% (24.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDx 2019
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDx -219
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDx -3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.50 USD
最悪のトレード: -78 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +65.01 USD
最大連続損失: -142.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThinkMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

HFT bot with RR of 1.15
レビューなし
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Coaster 2
65 USD/月
-73%
0
0
USD
86
USD
38
45%
2 019
71%
99%
0.97
-0.11
USD
89%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください