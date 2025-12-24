- Wachstum
Trades insgesamt:
2 023
Gewinntrades:
1 438 (71.08%)
Verlusttrades:
585 (28.92%)
Bester Trade:
25.50 USD
Schlechtester Trade:
-77.76 USD
Bruttoprofit:
7 260.36 USD (710 359 pips)
Bruttoverlust:
-7 553.22 USD (720 925 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (65.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.86 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
98.69%
Max deposit load:
22.56%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
308
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.48
Long-Positionen:
1 443 (71.33%)
Short-Positionen:
580 (28.67%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-142.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.67 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-96.46%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
292.86 USD
Maximaler:
614.53 USD (98.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.83% (614.46 USD)
Kapital:
32.08% (27.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|2023
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDx
|-293
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDx
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +25.50 USD
Schlechtester Trade: -78 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThinkMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
HFT bot with RR of 1.15
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
65 USD pro Monat
-98%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
38
45%
2 023
71%
99%
0.96
-0.14
USD
USD
99%
1:500