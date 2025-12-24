SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Coaster 2
Isaac Amo

Gold Coaster 2

Isaac Amo
0 Bewertungen
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 65 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -98%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 023
Gewinntrades:
1 438 (71.08%)
Verlusttrades:
585 (28.92%)
Bester Trade:
25.50 USD
Schlechtester Trade:
-77.76 USD
Bruttoprofit:
7 260.36 USD (710 359 pips)
Bruttoverlust:
-7 553.22 USD (720 925 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (65.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.86 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
98.69%
Max deposit load:
22.56%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
308
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.48
Long-Positionen:
1 443 (71.33%)
Short-Positionen:
580 (28.67%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-142.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.67 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-96.46%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
292.86 USD
Maximaler:
614.53 USD (98.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.83% (614.46 USD)
Kapital:
32.08% (27.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDx 2023
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDx -293
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDx -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.50 USD
Schlechtester Trade: -78 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThinkMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

HFT bot with RR of 1.15
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
A large drawdown may occur on the account again
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.