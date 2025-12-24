SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Coaster 2
Isaac Amo

Gold Coaster 2

Isaac Amo
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
65 USD al mese
crescita dal 2025 -98%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 023
Profit Trade:
1 438 (71.08%)
Loss Trade:
585 (28.92%)
Best Trade:
25.50 USD
Worst Trade:
-77.76 USD
Profitto lordo:
7 260.36 USD (710 359 pips)
Perdita lorda:
-7 553.22 USD (720 925 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (65.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.86 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.69%
Massimo carico di deposito:
22.56%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
308
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
1 443 (71.33%)
Short Trade:
580 (28.67%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
5.05 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-142.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.67 USD (5)
Crescita mensile:
-96.46%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
292.86 USD
Massimale:
614.53 USD (98.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.83% (614.46 USD)
Per equità:
32.08% (27.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDx 2023
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDx -293
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDx -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.50 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +65.01 USD
Massima perdita consecutiva: -142.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

HFT bot with RR of 1.15
Non ci sono recensioni
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
A large drawdown may occur on the account again
