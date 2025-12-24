- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
141 (40.40%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (59.60%)
En iyi işlem:
738.00 USD
En kötü işlem:
-2 163.65 USD
Brüt kâr:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
Brüt zarar:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (927.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 306.97 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
5.30%
Maks. mevduat yükü:
9.34%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
220 (63.04%)
Satış işlemleri:
129 (36.96%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-51.25 USD
Ortalama kâr:
104.63 USD
Ortalama zarar:
-156.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-13 583.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 583.56 USD (26)
Aylık büyüme:
-19.27%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 909.73 USD
Maksimum:
18 050.55 USD (178.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.61% (18 041.78 USD)
Varlığa göre:
16.09% (587.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|BTCUSD
|45
|JP225
|42
|USDJPY
|39
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|27
|XTIUSD
|25
|USTEC
|23
|GBPUSD
|17
|AUDCAD
|15
|AUDNZD
|10
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-6.7K
|BTCUSD
|-1K
|JP225
|-554
|USDJPY
|-2.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-428
|XTIUSD
|-1.4K
|USTEC
|-596
|GBPUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-5.1K
|AUDNZD
|-1.3K
|USDCHF
|175
|USDCAD
|-18
|NZDCAD
|454
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|96
|EURCHF
|3
|CADCHF
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-25K
|BTCUSD
|-1.8M
|JP225
|-313K
|USDJPY
|-8.8K
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|-3.2K
|XTIUSD
|-797
|USTEC
|-93K
|GBPUSD
|743
|AUDCAD
|-6K
|AUDNZD
|-2.6K
|USDCHF
|100
|USDCAD
|10
|NZDCAD
|590
|AUDCHF
|-470
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|21
|EURAUD
|62
|EURCHF
|19
|CADCHF
|3
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +738.00 USD
En kötü işlem: -2 164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +927.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 583.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.43 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 255
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 9444
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5679
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 47
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 969
İnceleme yok