Nguyen An Nguyen

A7313654

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -66%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
141 (40.40%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (59.60%)
En iyi işlem:
738.00 USD
En kötü işlem:
-2 163.65 USD
Brüt kâr:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
Brüt zarar:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (927.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 306.97 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
5.30%
Maks. mevduat yükü:
9.34%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
220 (63.04%)
Satış işlemleri:
129 (36.96%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-51.25 USD
Ortalama kâr:
104.63 USD
Ortalama zarar:
-156.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-13 583.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 583.56 USD (26)
Aylık büyüme:
-19.27%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 909.73 USD
Maksimum:
18 050.55 USD (178.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.61% (18 041.78 USD)
Varlığa göre:
16.09% (587.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 59
BTCUSD 45
JP225 42
USDJPY 39
XAUUSD 28
GBPJPY 27
XTIUSD 25
USTEC 23
GBPUSD 17
AUDCAD 15
AUDNZD 10
USDCHF 4
USDCAD 3
NZDCAD 3
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCHF 2
EURAUD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -6.7K
BTCUSD -1K
JP225 -554
USDJPY -2.2K
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -428
XTIUSD -1.4K
USTEC -596
GBPUSD 1.3K
AUDCAD -5.1K
AUDNZD -1.3K
USDCHF 175
USDCAD -18
NZDCAD 454
AUDCHF -2.2K
GBPCHF 4
NZDCHF 1
EURAUD 96
EURCHF 3
CADCHF -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -25K
BTCUSD -1.8M
JP225 -313K
USDJPY -8.8K
XAUUSD 15K
GBPJPY -3.2K
XTIUSD -797
USTEC -93K
GBPUSD 743
AUDCAD -6K
AUDNZD -2.6K
USDCHF 100
USDCAD 10
NZDCAD 590
AUDCHF -470
GBPCHF 60
NZDCHF 21
EURAUD 62
EURCHF 19
CADCHF 3
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +738.00 USD
En kötü işlem: -2 164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +927.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 583.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 255
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 9444
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5679
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 47
Exness-MT5Real8
1.00 × 969
İnceleme yok
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
