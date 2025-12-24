SeñalesSecciones
A7313654

0 comentarios
52 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -66%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
349
Transacciones Rentables:
141 (40.40%)
Transacciones Irrentables:
208 (59.60%)
Mejor transacción:
738.00 USD
Peor transacción:
-2 163.65 USD
Beneficio Bruto:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (927.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 306.97 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
5.30%
Carga máxima del depósito:
9.34%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
220 (63.04%)
Transacciones Cortas:
129 (36.96%)
Factor de Beneficio:
0.45
Beneficio Esperado:
-51.25 USD
Beneficio medio:
104.63 USD
Pérdidas medias:
-156.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-13 583.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 583.56 USD (26)
Crecimiento al mes:
-19.27%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
17 909.73 USD
Máxima:
18 050.55 USD (178.00%)
Reducción relativa:
De balance:
66.61% (18 041.78 USD)
De fondos:
16.09% (587.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 59
BTCUSD 45
JP225 42
USDJPY 39
XAUUSD 28
GBPJPY 27
XTIUSD 25
USTEC 23
GBPUSD 17
AUDCAD 15
AUDNZD 10
USDCHF 4
USDCAD 3
NZDCAD 3
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCHF 2
EURAUD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -6.7K
BTCUSD -1K
JP225 -554
USDJPY -2.2K
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -428
XTIUSD -1.4K
USTEC -596
GBPUSD 1.3K
AUDCAD -5.1K
AUDNZD -1.3K
USDCHF 175
USDCAD -18
NZDCAD 454
AUDCHF -2.2K
GBPCHF 4
NZDCHF 1
EURAUD 96
EURCHF 3
CADCHF -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -25K
BTCUSD -1.8M
JP225 -313K
USDJPY -8.8K
XAUUSD 15K
GBPJPY -3.2K
XTIUSD -797
USTEC -93K
GBPUSD 743
AUDCAD -6K
AUDNZD -2.6K
USDCHF 100
USDCAD 10
NZDCAD 590
AUDCHF -470
GBPCHF 60
NZDCHF 21
EURAUD 62
EURCHF 19
CADCHF 3
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +738.00 USD
Peor transacción: -2 164 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +927.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13 583.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 251
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 9444
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5679
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 47
Exness-MT5Real8
1.00 × 969
otros 156...
No hay comentarios
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
