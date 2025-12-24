- Incremento
Total de Trades:
349
Transacciones Rentables:
141 (40.40%)
Transacciones Irrentables:
208 (59.60%)
Mejor transacción:
738.00 USD
Peor transacción:
-2 163.65 USD
Beneficio Bruto:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (927.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 306.97 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
5.30%
Carga máxima del depósito:
9.34%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
220 (63.04%)
Transacciones Cortas:
129 (36.96%)
Factor de Beneficio:
0.45
Beneficio Esperado:
-51.25 USD
Beneficio medio:
104.63 USD
Pérdidas medias:
-156.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-13 583.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 583.56 USD (26)
Crecimiento al mes:
-19.27%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
17 909.73 USD
Máxima:
18 050.55 USD (178.00%)
Reducción relativa:
De balance:
66.61% (18 041.78 USD)
De fondos:
16.09% (587.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|BTCUSD
|45
|JP225
|42
|USDJPY
|39
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|27
|XTIUSD
|25
|USTEC
|23
|GBPUSD
|17
|AUDCAD
|15
|AUDNZD
|10
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-6.7K
|BTCUSD
|-1K
|JP225
|-554
|USDJPY
|-2.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-428
|XTIUSD
|-1.4K
|USTEC
|-596
|GBPUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-5.1K
|AUDNZD
|-1.3K
|USDCHF
|175
|USDCAD
|-18
|NZDCAD
|454
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|96
|EURCHF
|3
|CADCHF
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-25K
|BTCUSD
|-1.8M
|JP225
|-313K
|USDJPY
|-8.8K
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|-3.2K
|XTIUSD
|-797
|USTEC
|-93K
|GBPUSD
|743
|AUDCAD
|-6K
|AUDNZD
|-2.6K
|USDCHF
|100
|USDCAD
|10
|NZDCAD
|590
|AUDCHF
|-470
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|21
|EURAUD
|62
|EURCHF
|19
|CADCHF
|3
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.43 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 251
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 9444
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5679
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 47
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 969
