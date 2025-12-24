SignaleKategorien
Nguyen An Nguyen

A7313654

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
52 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -66%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
349
Gewinntrades:
141 (40.40%)
Verlusttrades:
208 (59.60%)
Bester Trade:
738.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 163.65 USD
Bruttoprofit:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
Bruttoverlust:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (927.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 306.97 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
5.30%
Max deposit load:
9.34%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.99
Long-Positionen:
220 (63.04%)
Short-Positionen:
129 (36.96%)
Profit-Faktor:
0.45
Mathematische Gewinnerwartung:
-51.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
104.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-156.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-13 583.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 583.56 USD (26)
Wachstum pro Monat :
-19.27%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17 909.73 USD
Maximaler:
18 050.55 USD (178.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.61% (18 041.78 USD)
Kapital:
16.09% (587.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 59
BTCUSD 45
JP225 42
USDJPY 39
XAUUSD 28
GBPJPY 27
XTIUSD 25
USTEC 23
GBPUSD 17
AUDCAD 15
AUDNZD 10
USDCHF 4
USDCAD 3
NZDCAD 3
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCHF 2
EURAUD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -6.7K
BTCUSD -1K
JP225 -554
USDJPY -2.2K
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -428
XTIUSD -1.4K
USTEC -596
GBPUSD 1.3K
AUDCAD -5.1K
AUDNZD -1.3K
USDCHF 175
USDCAD -18
NZDCAD 454
AUDCHF -2.2K
GBPCHF 4
NZDCHF 1
EURAUD 96
EURCHF 3
CADCHF -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -25K
BTCUSD -1.8M
JP225 -313K
USDJPY -8.8K
XAUUSD 15K
GBPJPY -3.2K
XTIUSD -797
USTEC -93K
GBPUSD 743
AUDCAD -6K
AUDNZD -2.6K
USDCHF 100
USDCAD 10
NZDCAD 590
AUDCHF -470
GBPCHF 60
NZDCHF 21
EURAUD 62
EURCHF 19
CADCHF 3
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +738.00 USD
Schlechtester Trade: -2 164 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +927.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13 583.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.69 × 258
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 9444
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5679
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 47
Exness-MT5Real8
1.00 × 969
Keine Bewertungen
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
