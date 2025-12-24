시그널섹션
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
349
이익 거래:
141 (40.40%)
손실 거래:
208 (59.60%)
최고의 거래:
738.00 USD
최악의 거래:
-2 163.65 USD
총 수익:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
총 손실:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
연속 최대 이익:
17 (927.57 USD)
연속 최대 이익:
1 306.97 USD (9)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
5.30%
최대 입금량:
9.34%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.99
롱(주식매수):
220 (63.04%)
숏(주식차입매도):
129 (36.96%)
수익 요인:
0.45
기대수익:
-51.25 USD
평균 이익:
104.63 USD
평균 손실:
-156.92 USD
연속 최대 손실:
26 (-13 583.56 USD)
연속 최대 손실:
-13 583.56 USD (26)
월별 성장률:
-19.27%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17 909.73 USD
최대한의:
18 050.55 USD (178.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.61% (18 041.78 USD)
자본금별:
16.09% (587.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 59
BTCUSD 45
JP225 42
USDJPY 39
XAUUSD 28
GBPJPY 27
XTIUSD 25
USTEC 23
GBPUSD 17
AUDCAD 15
AUDNZD 10
USDCHF 4
USDCAD 3
NZDCAD 3
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCHF 2
EURAUD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -6.7K
BTCUSD -1K
JP225 -554
USDJPY -2.2K
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -428
XTIUSD -1.4K
USTEC -596
GBPUSD 1.3K
AUDCAD -5.1K
AUDNZD -1.3K
USDCHF 175
USDCAD -18
NZDCAD 454
AUDCHF -2.2K
GBPCHF 4
NZDCHF 1
EURAUD 96
EURCHF 3
CADCHF -4
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -25K
BTCUSD -1.8M
JP225 -313K
USDJPY -8.8K
XAUUSD 15K
GBPJPY -3.2K
XTIUSD -797
USTEC -93K
GBPUSD 743
AUDCAD -6K
AUDNZD -2.6K
USDCHF 100
USDCAD 10
NZDCAD 590
AUDCHF -470
GBPCHF 60
NZDCHF 21
EURAUD 62
EURCHF 19
CADCHF 3
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +738.00 USD
최악의 거래: -2 164 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +927.57 USD
연속 최대 손실: -13 583.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 278
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 9444
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5679
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 47
Exness-MT5Real8
0.99 × 969
157 더...
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
