- 자본
- 축소
트레이드:
349
이익 거래:
141 (40.40%)
손실 거래:
208 (59.60%)
최고의 거래:
738.00 USD
최악의 거래:
-2 163.65 USD
총 수익:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
총 손실:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
연속 최대 이익:
17 (927.57 USD)
연속 최대 이익:
1 306.97 USD (9)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
5.30%
최대 입금량:
9.34%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.99
롱(주식매수):
220 (63.04%)
숏(주식차입매도):
129 (36.96%)
수익 요인:
0.45
기대수익:
-51.25 USD
평균 이익:
104.63 USD
평균 손실:
-156.92 USD
연속 최대 손실:
26 (-13 583.56 USD)
연속 최대 손실:
-13 583.56 USD (26)
월별 성장률:
-19.27%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17 909.73 USD
최대한의:
18 050.55 USD (178.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.61% (18 041.78 USD)
자본금별:
16.09% (587.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|BTCUSD
|45
|JP225
|42
|USDJPY
|39
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|27
|XTIUSD
|25
|USTEC
|23
|GBPUSD
|17
|AUDCAD
|15
|AUDNZD
|10
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-6.7K
|BTCUSD
|-1K
|JP225
|-554
|USDJPY
|-2.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-428
|XTIUSD
|-1.4K
|USTEC
|-596
|GBPUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-5.1K
|AUDNZD
|-1.3K
|USDCHF
|175
|USDCAD
|-18
|NZDCAD
|454
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|96
|EURCHF
|3
|CADCHF
|-4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-25K
|BTCUSD
|-1.8M
|JP225
|-313K
|USDJPY
|-8.8K
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|-3.2K
|XTIUSD
|-797
|USTEC
|-93K
|GBPUSD
|743
|AUDCAD
|-6K
|AUDNZD
|-2.6K
|USDCHF
|100
|USDCAD
|10
|NZDCAD
|590
|AUDCHF
|-470
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|21
|EURAUD
|62
|EURCHF
|19
|CADCHF
|3
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +738.00 USD
최악의 거래: -2 164 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +927.57 USD
연속 최대 손실: -13 583.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
DooGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
EverestCM-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
Earnex-Trade
|0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.43 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
VTMarkets-Live
|0.67 × 278
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 9444
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5679
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 47
Exness-MT5Real8
