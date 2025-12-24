- 成长
交易:
349
盈利交易:
141 (40.40%)
亏损交易:
208 (59.60%)
最好交易:
738.00 USD
最差交易:
-2 163.65 USD
毛利:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
毛利亏损:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
最大连续赢利:
17 (927.57 USD)
最大连续盈利:
1 306.97 USD (9)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
5.30%
最大入金加载:
9.34%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.99
长期交易:
220 (63.04%)
短期交易:
129 (36.96%)
利润因子:
0.45
预期回报:
-51.25 USD
平均利润:
104.63 USD
平均损失:
-156.92 USD
最大连续失误:
26 (-13 583.56 USD)
最大连续亏损:
-13 583.56 USD (26)
每月增长:
-19.27%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
17 909.73 USD
最大值:
18 050.55 USD (178.00%)
相对跌幅:
结余:
66.61% (18 041.78 USD)
净值:
16.09% (587.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|BTCUSD
|45
|JP225
|42
|USDJPY
|39
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|27
|XTIUSD
|25
|USTEC
|23
|GBPUSD
|17
|AUDCAD
|15
|AUDNZD
|10
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-6.7K
|BTCUSD
|-1K
|JP225
|-554
|USDJPY
|-2.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-428
|XTIUSD
|-1.4K
|USTEC
|-596
|GBPUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-5.1K
|AUDNZD
|-1.3K
|USDCHF
|175
|USDCAD
|-18
|NZDCAD
|454
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|96
|EURCHF
|3
|CADCHF
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-25K
|BTCUSD
|-1.8M
|JP225
|-313K
|USDJPY
|-8.8K
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|-3.2K
|XTIUSD
|-797
|USTEC
|-93K
|GBPUSD
|743
|AUDCAD
|-6K
|AUDNZD
|-2.6K
|USDCHF
|100
|USDCAD
|10
|NZDCAD
|590
|AUDCHF
|-470
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|21
|EURAUD
|62
|EURCHF
|19
|CADCHF
|3
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +738.00 USD
最差交易: -2 164 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +927.57 USD
最大连续亏损: -13 583.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.43 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.69 × 258
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 9444
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5679
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 47
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 969
