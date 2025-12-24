SignauxSections
MetaTrader 5 / A7313654
Nguyen An Nguyen

A7313654

Nguyen An Nguyen
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -66%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
349
Bénéfice trades:
141 (40.40%)
Perte trades:
208 (59.60%)
Meilleure transaction:
738.00 USD
Pire transaction:
-2 163.65 USD
Bénéfice brut:
14 752.30 USD (3 314 882 pips)
Perte brute:
-32 638.54 USD (5 548 594 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (927.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 306.97 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
5.30%
Charge de dépôt maximale:
9.34%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
220 (63.04%)
Courts trades:
129 (36.96%)
Facteur de profit:
0.45
Rendement attendu:
-51.25 USD
Bénéfice moyen:
104.63 USD
Perte moyenne:
-156.92 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-13 583.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 583.56 USD (26)
Croissance mensuelle:
-19.27%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17 909.73 USD
Maximal:
18 050.55 USD (178.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.61% (18 041.78 USD)
Par fonds propres:
16.09% (587.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 59
BTCUSD 45
JP225 42
USDJPY 39
XAUUSD 28
GBPJPY 27
XTIUSD 25
USTEC 23
GBPUSD 17
AUDCAD 15
AUDNZD 10
USDCHF 4
USDCAD 3
NZDCAD 3
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCHF 2
EURAUD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -6.7K
BTCUSD -1K
JP225 -554
USDJPY -2.2K
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -428
XTIUSD -1.4K
USTEC -596
GBPUSD 1.3K
AUDCAD -5.1K
AUDNZD -1.3K
USDCHF 175
USDCAD -18
NZDCAD 454
AUDCHF -2.2K
GBPCHF 4
NZDCHF 1
EURAUD 96
EURCHF 3
CADCHF -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -25K
BTCUSD -1.8M
JP225 -313K
USDJPY -8.8K
XAUUSD 15K
GBPJPY -3.2K
XTIUSD -797
USTEC -93K
GBPUSD 743
AUDCAD -6K
AUDNZD -2.6K
USDCHF 100
USDCAD 10
NZDCAD 590
AUDCHF -470
GBPCHF 60
NZDCHF 21
EURAUD 62
EURCHF 19
CADCHF 3
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +738.00 USD
Pire transaction: -2 164 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +927.57 USD
Perte consécutive maximale: -13 583.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 255
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 9444
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5679
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 47
Exness-MT5Real8
1.00 × 969
156 plus...
Aucun avis
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
