- 자본
- 축소
트레이드:
512
이익 거래:
416 (81.25%)
손실 거래:
96 (18.75%)
최고의 거래:
306.52 USD
최악의 거래:
-1 021.90 USD
총 수익:
13 471.58 USD (24 995 pips)
총 손실:
-9 166.47 USD (11 264 pips)
연속 최대 이익:
43 (1 283.20 USD)
연속 최대 이익:
1 680.39 USD (28)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
3.39%
최대 입금량:
10.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.41
롱(주식매수):
228 (44.53%)
숏(주식차입매도):
284 (55.47%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
8.41 USD
평균 이익:
32.38 USD
평균 손실:
-95.48 USD
연속 최대 손실:
7 (-215.75 USD)
연속 최대 손실:
-3 062.38 USD (3)
월별 성장률:
5.27%
연간 예측:
63.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
644.52 USD
최대한의:
3 063.99 USD (30.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.74% (3 079.81 USD)
자본금별:
16.06% (586.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|164
|USDCAD
|68
|EURCHF
|34
|XAUUSD
|30
|EURAUD
|24
|USDCHF
|23
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|14
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|1.8K
|USDCAD
|160
|EURCHF
|176
|XAUUSD
|1.3K
|EURAUD
|-624
|USDCHF
|78
|AUDCAD
|130
|EURUSD
|-73
|AUDUSD
|102
|AUDCHF
|46
|CADCHF
|89
|EURGBP
|33
|NZDCHF
|-199
|NZDUSD
|68
|CHFJPY
|68
|GBPCHF
|40
|USDJPY
|451
|NZDCAD
|17
|EURJPY
|208
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|248
|EURNZD
|-85
|EURCAD
|113
|GBPAUD
|-6
|NZDJPY
|119
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|3.5K
|USDCAD
|833
|EURCHF
|740
|XAUUSD
|2.3K
|EURAUD
|-1.5K
|USDCHF
|490
|AUDCAD
|566
|EURUSD
|277
|AUDUSD
|452
|AUDCHF
|164
|CADCHF
|217
|EURGBP
|-2
|NZDCHF
|-529
|NZDUSD
|186
|CHFJPY
|637
|GBPCHF
|257
|USDJPY
|1.7K
|NZDCAD
|129
|EURJPY
|1.7K
|CADJPY
|27
|GBPCAD
|924
|EURNZD
|-719
|EURCAD
|393
|GBPAUD
|197
|NZDJPY
|360
|GBPNZD
|11
|AUDNZD
|39
|AUDJPY
|405
|GBPJPY
|152
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +306.52 USD
최악의 거래: -1 022 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 283.20 USD
연속 최대 손실: -215.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
