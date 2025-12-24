SignauxSections
Nguyen An Nguyen

A11563721

Nguyen An Nguyen
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
511
Bénéfice trades:
415 (81.21%)
Perte trades:
96 (18.79%)
Meilleure transaction:
306.52 USD
Pire transaction:
-1 021.90 USD
Bénéfice brut:
13 438.43 USD (24 949 pips)
Perte brute:
-9 163.74 USD (11 264 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (1 283.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 680.39 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
3.39%
Charge de dépôt maximale:
9.35%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.40
Longs trades:
227 (44.42%)
Courts trades:
284 (55.58%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
8.37 USD
Bénéfice moyen:
32.38 USD
Perte moyenne:
-95.46 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-215.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 062.38 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.69%
Prévision annuelle:
44.77%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
644.52 USD
Maximal:
3 063.99 USD (30.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.74% (3 079.81 USD)
Par fonds propres:
16.06% (586.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 24
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.7K
USDCAD 160
EURCHF 176
XAUUSD 1.3K
EURAUD -624
USDCHF 78
AUDCAD 130
EURUSD -73
AUDUSD 102
AUDCHF 46
CADCHF 89
EURGBP 33
NZDCHF -199
NZDUSD 68
CHFJPY 68
GBPCHF 40
USDJPY 451
NZDCAD 17
EURJPY 208
CADJPY 18
GBPCAD 248
EURNZD -85
EURCAD 113
GBPAUD -6
NZDJPY 119
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.4K
USDCAD 833
EURCHF 740
XAUUSD 2.3K
EURAUD -1.5K
USDCHF 490
AUDCAD 566
EURUSD 277
AUDUSD 452
AUDCHF 164
CADCHF 217
EURGBP -2
NZDCHF -529
NZDUSD 186
CHFJPY 637
GBPCHF 257
USDJPY 1.7K
NZDCAD 129
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 924
EURNZD -719
EURCAD 393
GBPAUD 197
NZDJPY 360
GBPNZD 11
AUDNZD 39
AUDJPY 405
GBPJPY 152
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +306.52 USD
Pire transaction: -1 022 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 283.20 USD
Perte consécutive maximale: -215.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 plus...
Aucun avis
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
