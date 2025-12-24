SinaisSeções
Nguyen An Nguyen

A11563721

Nguyen An Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 75%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
415 (81.21%)
Negociações com perda:
96 (18.79%)
Melhor negociação:
306.52 USD
Pior negociação:
-1 021.90 USD
Lucro bruto:
13 438.43 USD (24 949 pips)
Perda bruta:
-9 163.74 USD (11 264 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (1 283.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 680.39 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
3.39%
Depósito máximo carregado:
9.35%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.40
Negociações longas:
227 (44.42%)
Negociações curtas:
284 (55.58%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
8.37 USD
Lucro médio:
32.38 USD
Perda média:
-95.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-215.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 062.38 USD (3)
Crescimento mensal:
3.69%
Previsão anual:
44.77%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
644.52 USD
Máximo:
3 063.99 USD (30.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.74% (3 079.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.06% (586.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 24
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 1.7K
USDCAD 160
EURCHF 176
XAUUSD 1.3K
EURAUD -624
USDCHF 78
AUDCAD 130
EURUSD -73
AUDUSD 102
AUDCHF 46
CADCHF 89
EURGBP 33
NZDCHF -199
NZDUSD 68
CHFJPY 68
GBPCHF 40
USDJPY 451
NZDCAD 17
EURJPY 208
CADJPY 18
GBPCAD 248
EURNZD -85
EURCAD 113
GBPAUD -6
NZDJPY 119
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 3.4K
USDCAD 833
EURCHF 740
XAUUSD 2.3K
EURAUD -1.5K
USDCHF 490
AUDCAD 566
EURUSD 277
AUDUSD 452
AUDCHF 164
CADCHF 217
EURGBP -2
NZDCHF -529
NZDUSD 186
CHFJPY 637
GBPCHF 257
USDJPY 1.7K
NZDCAD 129
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 924
EURNZD -719
EURCAD 393
GBPAUD 197
NZDJPY 360
GBPNZD 11
AUDNZD 39
AUDJPY 405
GBPJPY 152
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +306.52 USD
Pior negociação: -1 022 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 283.20 USD
Máxima perda consecutiva: -215.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
A11563721
30 USD por mês
75%
0
0
USD
2K
USD
38
99%
511
81%
3%
1.46
8.37
USD
31%
1:500
