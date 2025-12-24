- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
511
Profit Trades:
415 (81.21%)
Loss Trades:
96 (18.79%)
Best trade:
306.52 USD
Worst trade:
-1 021.90 USD
Gross Profit:
13 438.43 USD (24 949 pips)
Gross Loss:
-9 163.74 USD (11 264 pips)
Maximum consecutive wins:
43 (1 283.20 USD)
Maximal consecutive profit:
1 680.39 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
3.39%
Max deposit load:
9.35%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
19
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
1.40
Long Trades:
227 (44.42%)
Short Trades:
284 (55.58%)
Profit Factor:
1.47
Expected Payoff:
8.37 USD
Average Profit:
32.38 USD
Average Loss:
-95.46 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-215.75 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 062.38 USD (3)
Monthly growth:
3.69%
Annual Forecast:
44.77%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
644.52 USD
Maximal:
3 063.99 USD (30.57%)
Relative drawdown:
By Balance:
30.74% (3 079.81 USD)
By Equity:
16.06% (586.33 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|163
|USDCAD
|68
|EURCHF
|34
|XAUUSD
|30
|EURAUD
|24
|USDCHF
|23
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|14
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|1.7K
|USDCAD
|160
|EURCHF
|176
|XAUUSD
|1.3K
|EURAUD
|-624
|USDCHF
|78
|AUDCAD
|130
|EURUSD
|-73
|AUDUSD
|102
|AUDCHF
|46
|CADCHF
|89
|EURGBP
|33
|NZDCHF
|-199
|NZDUSD
|68
|CHFJPY
|68
|GBPCHF
|40
|USDJPY
|451
|NZDCAD
|17
|EURJPY
|208
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|248
|EURNZD
|-85
|EURCAD
|113
|GBPAUD
|-6
|NZDJPY
|119
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|3.4K
|USDCAD
|833
|EURCHF
|740
|XAUUSD
|2.3K
|EURAUD
|-1.5K
|USDCHF
|490
|AUDCAD
|566
|EURUSD
|277
|AUDUSD
|452
|AUDCHF
|164
|CADCHF
|217
|EURGBP
|-2
|NZDCHF
|-529
|NZDUSD
|186
|CHFJPY
|637
|GBPCHF
|257
|USDJPY
|1.7K
|NZDCAD
|129
|EURJPY
|1.7K
|CADJPY
|27
|GBPCAD
|924
|EURNZD
|-719
|EURCAD
|393
|GBPAUD
|197
|NZDJPY
|360
|GBPNZD
|11
|AUDNZD
|39
|AUDJPY
|405
|GBPJPY
|152
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +306.52 USD
Worst trade: -1 022 USD
Maximum consecutive wins: 28
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1 283.20 USD
Maximal consecutive loss: -215.75 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16066
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
75%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
38
99%
511
81%
3%
1.46
8.37
USD
USD
31%
1:500