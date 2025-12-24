シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / A11563721
Nguyen An Nguyen

A11563721

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 75%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
511
利益トレード:
415 (81.21%)
損失トレード:
96 (18.79%)
ベストトレード:
306.52 USD
最悪のトレード:
-1 021.90 USD
総利益:
13 438.43 USD (24 949 pips)
総損失:
-9 163.74 USD (11 264 pips)
最大連続の勝ち:
43 (1 283.20 USD)
最大連続利益:
1 680.39 USD (28)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
3.39%
最大入金額:
9.35%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.40
長いトレード:
227 (44.42%)
短いトレード:
284 (55.58%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
8.37 USD
平均利益:
32.38 USD
平均損失:
-95.46 USD
最大連続の負け:
7 (-215.75 USD)
最大連続損失:
-3 062.38 USD (3)
月間成長:
3.69%
年間予想:
44.77%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
644.52 USD
最大の:
3 063.99 USD (30.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.74% (3 079.81 USD)
エクイティによる:
16.06% (586.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 24
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 1.7K
USDCAD 160
EURCHF 176
XAUUSD 1.3K
EURAUD -624
USDCHF 78
AUDCAD 130
EURUSD -73
AUDUSD 102
AUDCHF 46
CADCHF 89
EURGBP 33
NZDCHF -199
NZDUSD 68
CHFJPY 68
GBPCHF 40
USDJPY 451
NZDCAD 17
EURJPY 208
CADJPY 18
GBPCAD 248
EURNZD -85
EURCAD 113
GBPAUD -6
NZDJPY 119
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 3.4K
USDCAD 833
EURCHF 740
XAUUSD 2.3K
EURAUD -1.5K
USDCHF 490
AUDCAD 566
EURUSD 277
AUDUSD 452
AUDCHF 164
CADCHF 217
EURGBP -2
NZDCHF -529
NZDUSD 186
CHFJPY 637
GBPCHF 257
USDJPY 1.7K
NZDCAD 129
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 924
EURNZD -719
EURCAD 393
GBPAUD 197
NZDJPY 360
GBPNZD 11
AUDNZD 39
AUDJPY 405
GBPJPY 152
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +306.52 USD
最悪のトレード: -1 022 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 283.20 USD
最大連続損失: -215.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 より多く...
レビューなし
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
