404

Ne yazık ki, RtcMLAiBot Moderate sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Muhammad Faisal Sagala kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Rtc ML AiBot Conservative
Büyüme
7%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
9
Kazanç
100%
Kâr faktörü
n/a
Maks. düşüş
3%
RTC ML AiBot Moderat MT5
Büyüme
-0%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
8
Kazanç
75%
Kâr faktörü
0.98
Maks. düşüş
5%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

Theranto v3 Live 2
Büyüme
3 255%
Aboneler
76
Haftalar
66
İşlemler
306
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.12
Maks. düşüş
35%
Gold pro
Büyüme
4 337%
Aboneler
34
Haftalar
44
İşlemler
924
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.84
Maks. düşüş
52%
Annic
Büyüme
2 397%
Aboneler
1
Haftalar
231
İşlemler
1002
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.44
Maks. düşüş
30%
Niguru GBP
Büyüme
16 663%
Aboneler
0
Haftalar
147
İşlemler
1268
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.23
Maks. düşüş
39%
MCA100
Büyüme
1 088%
Aboneler
10
Haftalar
111
İşlemler
324
Kazanç
54%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
35%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
6 180%
Aboneler
2
Haftalar
332
İşlemler
2069
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.91
Maks. düşüş
38%
My Authors Programs
Büyüme
501%
Aboneler
8
Haftalar
39
İşlemler
785
Kazanç
90%
Kâr faktörü
2.56
Maks. düşüş
16%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
987%
Aboneler
9
Haftalar
79
İşlemler
3320
Kazanç
82%
Kâr faktörü
3.79
Maks. düşüş
41%
ATong
Büyüme
5 126%
Aboneler
1
Haftalar
245
İşlemler
7913
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
MultiWay ICM
Büyüme
538%
Aboneler
12
Haftalar
102
İşlemler
921
Kazanç
74%
Kâr faktörü
2.06
Maks. düşüş
28%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 4 için
2657 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.