Muhammad Faisal Sagala

RtcMLAiBot Moderate

Muhammad Faisal Sagala
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 9%
RSFinance-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
22 (84.61%)
Transacciones Irrentables:
4 (15.38%)
Mejor transacción:
18.08 USD
Peor transacción:
-16.54 USD
Beneficio Bruto:
100.31 USD (10 223 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.33 USD (5 532 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (56.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.79 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
41.46%
Carga máxima del depósito:
1.85%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.25
Transacciones Largas:
13 (50.00%)
Transacciones Cortas:
13 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
1.73 USD
Beneficio medio:
4.56 USD
Pérdidas medias:
-13.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-16.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.54 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.81 USD
Máxima:
36.04 USD (6.87%)
Reducción relativa:
De balance:
6.87% (36.04 USD)
De fondos:
2.91% (14.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD# 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD# 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD# 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.08 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +56.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RSFinance-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.26 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 05:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.24 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 05:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
