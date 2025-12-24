- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
21 (84.00%)
Убыточных трейдов:
4 (16.00%)
Лучший трейд:
18.08 USD
Худший трейд:
-16.54 USD
Общая прибыль:
92.73 USD (9 466 pips)
Общий убыток:
-55.33 USD (5 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (49.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.21 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
41.46%
Макс. загрузка депозита:
1.85%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
12 (48.00%)
Коротких трейдов:
13 (52.00%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.50 USD
Средняя прибыль:
4.42 USD
Средний убыток:
-13.83 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.54 USD (1)
Прирост в месяц:
7.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.81 USD
Максимальная:
36.04 USD (6.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.87% (36.04 USD)
По эквити:
2.91% (14.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
