СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RtcMLAiBot Moderate
Muhammad Faisal Sagala

RtcMLAiBot Moderate

Muhammad Faisal Sagala
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 7%
RSFinance-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
21 (84.00%)
Убыточных трейдов:
4 (16.00%)
Лучший трейд:
18.08 USD
Худший трейд:
-16.54 USD
Общая прибыль:
92.73 USD (9 466 pips)
Общий убыток:
-55.33 USD (5 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (49.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.21 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
41.46%
Макс. загрузка депозита:
1.85%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
12 (48.00%)
Коротких трейдов:
13 (52.00%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.50 USD
Средняя прибыль:
4.42 USD
Средний убыток:
-13.83 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.54 USD (1)
Прирост в месяц:
7.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.81 USD
Максимальная:
36.04 USD (6.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.87% (36.04 USD)
По эквити:
2.91% (14.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD# 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD# 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD# 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.08 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +49.21 USD
Макс. убыток в серии: -16.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 05:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.24 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 05:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RtcMLAiBot Moderate
99 USD в месяц
7%
0
0
USD
537
USD
1
100%
25
84%
41%
1.67
1.50
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.