- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
22 (84.61%)
Negociações com perda:
4 (15.38%)
Melhor negociação:
18.08 USD
Pior negociação:
-16.54 USD
Lucro bruto:
100.31 USD (10 223 pips)
Perda bruta:
-55.33 USD (5 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (56.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.79 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
41.46%
Depósito máximo carregado:
1.85%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.25
Negociações longas:
13 (50.00%)
Negociações curtas:
13 (50.00%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
1.73 USD
Lucro médio:
4.56 USD
Perda média:
-13.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-16.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.54 USD (1)
Crescimento mensal:
9.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.81 USD
Máximo:
36.04 USD (6.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.87% (36.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.91% (14.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.08 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +56.79 USD
Máxima perda consecutiva: -16.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
545
USD
USD
1
100%
26
84%
41%
1.81
1.73
USD
USD
7%
1:500