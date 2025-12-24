SinaisSeções
RtcMLAiBot Moderate
Muhammad Faisal Sagala

RtcMLAiBot Moderate

Muhammad Faisal Sagala
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
22 (84.61%)
Negociações com perda:
4 (15.38%)
Melhor negociação:
18.08 USD
Pior negociação:
-16.54 USD
Lucro bruto:
100.31 USD (10 223 pips)
Perda bruta:
-55.33 USD (5 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (56.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.79 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
41.46%
Depósito máximo carregado:
1.85%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.25
Negociações longas:
13 (50.00%)
Negociações curtas:
13 (50.00%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
1.73 USD
Lucro médio:
4.56 USD
Perda média:
-13.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-16.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.54 USD (1)
Crescimento mensal:
9.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.81 USD
Máximo:
36.04 USD (6.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.87% (36.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.91% (14.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD# 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD# 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD# 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.26 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 05:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.24 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 05:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RtcMLAiBot Moderate
99 USD por mês
9%
0
0
USD
545
USD
1
100%
26
84%
41%
1.81
1.73
USD
7%
1:500
