シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RtcMLAiBot Moderate
Muhammad Faisal Sagala

RtcMLAiBot Moderate

Muhammad Faisal Sagala
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
RSFinance-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
22 (84.61%)
損失トレード:
4 (15.38%)
ベストトレード:
18.08 USD
最悪のトレード:
-16.54 USD
総利益:
100.31 USD (10 223 pips)
総損失:
-55.33 USD (5 532 pips)
最大連続の勝ち:
11 (56.79 USD)
最大連続利益:
56.79 USD (11)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
41.46%
最大入金額:
1.85%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.25
長いトレード:
13 (50.00%)
短いトレード:
13 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
1.73 USD
平均利益:
4.56 USD
平均損失:
-13.83 USD
最大連続の負け:
1 (-16.54 USD)
最大連続損失:
-16.54 USD (1)
月間成長:
9.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.81 USD
最大の:
36.04 USD (6.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.87% (36.04 USD)
エクイティによる:
2.91% (14.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD# 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD# 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD# 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.08 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +56.79 USD
最大連続損失: -16.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 05:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.24 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 05:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
RtcMLAiBot Moderate
99 USD/月
9%
0
0
USD
545
USD
1
100%
26
84%
41%
1.81
1.73
USD
7%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください