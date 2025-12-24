- 成長
トレード:
26
利益トレード:
22 (84.61%)
損失トレード:
4 (15.38%)
ベストトレード:
18.08 USD
最悪のトレード:
-16.54 USD
総利益:
100.31 USD (10 223 pips)
総損失:
-55.33 USD (5 532 pips)
最大連続の勝ち:
11 (56.79 USD)
最大連続利益:
56.79 USD (11)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
41.46%
最大入金額:
1.85%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.25
長いトレード:
13 (50.00%)
短いトレード:
13 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
1.73 USD
平均利益:
4.56 USD
平均損失:
-13.83 USD
最大連続の負け:
1 (-16.54 USD)
最大連続損失:
-16.54 USD (1)
月間成長:
9.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.81 USD
最大の:
36.04 USD (6.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.87% (36.04 USD)
エクイティによる:
2.91% (14.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.08 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +56.79 USD
最大連続損失: -16.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
9%
0
0
USD
USD
545
USD
USD
1
100%
26
84%
41%
1.81
1.73
USD
USD
7%
1:500