- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
22 (84.61%)
亏损交易:
4 (15.38%)
最好交易:
18.08 USD
最差交易:
-16.54 USD
毛利:
100.31 USD (10 223 pips)
毛利亏损:
-55.33 USD (5 532 pips)
最大连续赢利:
11 (56.79 USD)
最大连续盈利:
56.79 USD (11)
夏普比率:
0.23
交易活动:
41.46%
最大入金加载:
1.85%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.25
长期交易:
13 (50.00%)
短期交易:
13 (50.00%)
利润因子:
1.81
预期回报:
1.73 USD
平均利润:
4.56 USD
平均损失:
-13.83 USD
最大连续失误:
1 (-16.54 USD)
最大连续亏损:
-16.54 USD (1)
每月增长:
9.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.81 USD
最大值:
36.04 USD (6.87%)
相对跌幅:
结余:
6.87% (36.04 USD)
净值:
2.91% (14.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.08 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +56.79 USD
最大连续亏损: -16.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
