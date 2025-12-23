Diamond Fx 789'a Hoş Geldiniz



Bu işlem sistemi, 0,01'lik sabit lot büyüklüğüyle SureShotFX Algo EA'yı kullanmaktadır.

Bu kurulum, küçük sermayeli yatırımcılar için uygundur.

500 USD'lik bir başlangıç ​​​​yatırımıyla sistem düzgün bir şekilde çalışabilir ve işlem yapmaya başlayabilirsiniz.



Teşekkürler

Tony