Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
65 (84.41%)
Убыточных трейдов:
12 (15.58%)
Лучший трейд:
25.02 USD
Худший трейд:
-14.61 USD
Общая прибыль:
97.99 USD (481 970 pips)
Общий убыток:
-28.57 USD (39 693 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (59.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.04 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
23.96%
Макс. загрузка депозита:
5.08%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
8 (10.39%)
Коротких трейдов:
69 (89.61%)
Профит фактор:
3.43
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
1.51 USD
Средний убыток:
-2.38 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.61 USD (1)
Прирост в месяц:
5.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.61 USD
Максимальная:
14.61 USD (2.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.07% (-4.42 USD)
По эквити:
2.36% (11.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|41
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|-3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|412K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|173
|GBPUSD
|112
|GBPJPY
|-491
|USDJPY
|-401
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.02 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +59.04 USD
Макс. убыток в серии: -1.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
Добро пожаловать в Diamond Fx 789
Торговая система использует алгоритмический советник SureShotFX с фиксированным размером лота 0,01.
Эта настройка подходит для трейдеров с небольшим капиталом.
При первоначальном депозите в 500 долларов США система может работать корректно, и вы можете начать торговлю.
Спасибо!
Tony
Нет отзывов
