СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dimond Fx 789
Voraphong Phengtong

Dimond Fx 789

Voraphong Phengtong
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Exness-MT5Real29
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
65 (84.41%)
Убыточных трейдов:
12 (15.58%)
Лучший трейд:
25.02 USD
Худший трейд:
-14.61 USD
Общая прибыль:
97.99 USD (481 970 pips)
Общий убыток:
-28.57 USD (39 693 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (59.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.04 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
23.96%
Макс. загрузка депозита:
5.08%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
8 (10.39%)
Коротких трейдов:
69 (89.61%)
Профит фактор:
3.43
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
1.51 USD
Средний убыток:
-2.38 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.61 USD (1)
Прирост в месяц:
5.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.61 USD
Максимальная:
14.61 USD (2.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.07% (-4.42 USD)
По эквити:
2.36% (11.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 58
XAUUSD 14
EURUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 41
XAUUSD 31
EURUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY -3
USDJPY -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 412K
XAUUSD 31K
EURUSD 173
GBPUSD 112
GBPJPY -491
USDJPY -401
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.02 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +59.04 USD
Макс. убыток в серии: -1.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Добро пожаловать в Diamond Fx 789

Торговая система использует алгоритмический советник SureShotFX с фиксированным размером лота 0,01.
Эта настройка подходит для трейдеров с небольшим капиталом.
При первоначальном депозите в 500 долларов США система может работать корректно, и вы можете начать торговлю.

Спасибо!

Tony


Нет отзывов
2025.12.27 08:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Share of trading days is too low
2025.12.24 11:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 07:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 07:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dimond Fx 789
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
1.1K
USD
1
100%
77
84%
24%
3.42
0.90
USD
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.