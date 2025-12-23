- 자본
- 축소
트레이드:
212
이익 거래:
153 (72.16%)
손실 거래:
59 (27.83%)
최고의 거래:
25.61 USD
최악의 거래:
-34.95 USD
총 수익:
344.22 USD (1 471 604 pips)
총 손실:
-310.13 USD (1 399 076 pips)
연속 최대 이익:
57 (59.04 USD)
연속 최대 이익:
92.20 USD (35)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
29.46%
최대 입금량:
5.08%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
129
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
61 (28.77%)
숏(주식차입매도):
151 (71.23%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
2.25 USD
평균 손실:
-5.26 USD
연속 최대 손실:
10 (-49.64 USD)
연속 최대 손실:
-83.85 USD (3)
월별 성장률:
2.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.61 USD
최대한의:
108.79 USD (17.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.45% (108.79 USD)
자본금별:
15.80% (103.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|156
|XAUUSD
|42
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|5
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|9
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-4
|EURUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|49K
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|889
|GBPJPY
|-65
|USDJPY
|-649
|EURUSD
|173
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.61 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +59.04 USD
연속 최대 손실: -49.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Diamond Fx 789 에 오신 것을 환영합니다.
본 트레이딩 시스템은 SureShotFX Algo EA를 사용하며, 고정 로트 크기는 0.01입니다.
이 설정은 소액 자본 트레이더에게 적합합니다.
최소 500 USD를 예치하시면 시스템을 정상적으로 작동시켜 거래를 시작하실 수 있습니다.
감사합니다.
Tony
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
649
USD
USD
2
100%
212
72%
29%
1.10
0.16
USD
USD
16%
1:500