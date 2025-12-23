- 成長
トレード:
79
利益トレード:
67 (84.81%)
損失トレード:
12 (15.19%)
ベストトレード:
25.02 USD
最悪のトレード:
-14.61 USD
総利益:
98.94 USD (482 915 pips)
総損失:
-28.57 USD (39 693 pips)
最大連続の勝ち:
57 (59.04 USD)
最大連続利益:
59.04 USD (57)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
21.79%
最大入金額:
5.08%
最近のトレード:
46 分前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
4.82
長いトレード:
10 (12.66%)
短いトレード:
69 (87.34%)
プロフィットファクター:
3.46
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
1.48 USD
平均損失:
-2.38 USD
最大連続の負け:
7 (-1.73 USD)
最大連続損失:
-14.61 USD (1)
月間成長:
5.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.61 USD
最大の:
14.61 USD (2.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.07% (-4.42 USD)
エクイティによる:
2.36% (11.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|41
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|412K
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|173
|GBPUSD
|112
|GBPJPY
|-491
|USDJPY
|-401
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
Diamond Fx 789 へようこそ
この取引システムは、固定ロットサイズ 0.01 の SureShotFX Algo EA を使用しています。
この設定は、少額資金のトレーダーに最適です。
500 米ドルの初回入金で、システムは正常に動作し、取引を開始できます。
ありがとうございます
Tony
レビューなし
