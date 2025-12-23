シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Dimond Fx 789
Voraphong Phengtong

Dimond Fx 789

Voraphong Phengtong
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
Exness-MT5Real29
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
67 (84.81%)
損失トレード:
12 (15.19%)
ベストトレード:
25.02 USD
最悪のトレード:
-14.61 USD
総利益:
98.94 USD (482 915 pips)
総損失:
-28.57 USD (39 693 pips)
最大連続の勝ち:
57 (59.04 USD)
最大連続利益:
59.04 USD (57)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
21.79%
最大入金額:
5.08%
最近のトレード:
46 分前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
4.82
長いトレード:
10 (12.66%)
短いトレード:
69 (87.34%)
プロフィットファクター:
3.46
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
1.48 USD
平均損失:
-2.38 USD
最大連続の負け:
7 (-1.73 USD)
最大連続損失:
-14.61 USD (1)
月間成長:
5.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.61 USD
最大の:
14.61 USD (2.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.07% (-4.42 USD)
エクイティによる:
2.36% (11.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 58
XAUUSD 16
EURUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 41
XAUUSD 32
EURUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY -3
USDJPY -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 412K
XAUUSD 32K
EURUSD 173
GBPUSD 112
GBPJPY -491
USDJPY -401
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.02 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 57
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +59.04 USD
最大連続損失: -1.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Diamond Fx 789 へようこそ

この取引システムは、固定ロットサイズ 0.01 の SureShotFX Algo EA を使用しています。
この設定は、少額資金のトレーダーに最適です。
500 米ドルの初回入金で、システムは正常に動作し、取引を開始できます。

ありがとうございます

Tony


レビューなし
2025.12.27 08:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Share of trading days is too low
2025.12.24 11:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 07:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 07:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
