いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real28 0.00 × 11 Exness-MT5Real25 2.73 × 63 Exness-MT5Real6 10.96 × 242 ForexClubBY-MT5 Real Server 23.05 × 243 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは