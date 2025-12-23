- 成长
交易:
77
盈利交易:
65 (84.41%)
亏损交易:
12 (15.58%)
最好交易:
25.02 USD
最差交易:
-14.61 USD
毛利:
97.99 USD (481 970 pips)
毛利亏损:
-28.57 USD (39 693 pips)
最大连续赢利:
57 (59.04 USD)
最大连续盈利:
59.04 USD (57)
夏普比率:
0.24
交易活动:
23.96%
最大入金加载:
5.08%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
77
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
4.75
长期交易:
8 (10.39%)
短期交易:
69 (89.61%)
利润因子:
3.43
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-2.38 USD
最大连续失误:
7 (-1.73 USD)
最大连续亏损:
-14.61 USD (1)
每月增长:
5.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.61 USD
最大值:
14.61 USD (2.92%)
相对跌幅:
结余:
1.07% (-4.42 USD)
净值:
2.36% (11.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|41
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|412K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|173
|GBPUSD
|112
|GBPJPY
|-491
|USDJPY
|-401
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.02 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 57
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +59.04 USD
最大连续亏损: -1.73 USD
歡迎使用 Diamond Fx 789
本交易系統採用 SureShotFX 演算法 EA，固定手數為 0.01。
此設定適合資金較少的交易者。
初始入金 500 美元即可讓系統正常運作並開始交易。
謝謝！
Tony
