信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Dimond Fx 789
Voraphong Phengtong

Dimond Fx 789

Voraphong Phengtong
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
Exness-MT5Real29
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
77
盈利交易:
65 (84.41%)
亏损交易:
12 (15.58%)
最好交易:
25.02 USD
最差交易:
-14.61 USD
毛利:
97.99 USD (481 970 pips)
毛利亏损:
-28.57 USD (39 693 pips)
最大连续赢利:
57 (59.04 USD)
最大连续盈利:
59.04 USD (57)
夏普比率:
0.24
交易活动:
23.96%
最大入金加载:
5.08%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
77
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
4.75
长期交易:
8 (10.39%)
短期交易:
69 (89.61%)
利润因子:
3.43
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-2.38 USD
最大连续失误:
7 (-1.73 USD)
最大连续亏损:
-14.61 USD (1)
每月增长:
5.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.61 USD
最大值:
14.61 USD (2.92%)
相对跌幅:
结余:
1.07% (-4.42 USD)
净值:
2.36% (11.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 58
XAUUSD 14
EURUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 41
XAUUSD 31
EURUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY -3
USDJPY -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 412K
XAUUSD 31K
EURUSD 173
GBPUSD 112
GBPJPY -491
USDJPY -401
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +25.02 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 57
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +59.04 USD
最大连续亏损: -1.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
歡迎使用 Diamond Fx 789

本交易系統採用 SureShotFX 演算法 EA，固定手數為 0.01。

此設定適合資金較少的交易者。

初始入金 500 美元即可讓系統正常運作並開始交易。

謝謝！

Tony


没有评论
2025.12.27 08:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Share of trading days is too low
2025.12.24 11:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 07:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 07:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
