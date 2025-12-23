SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Dimond Fx 789
Voraphong Phengtong

Dimond Fx 789

Voraphong Phengtong
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
Exness-MT5Real29
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
66 (84.61%)
Negociações com perda:
12 (15.38%)
Melhor negociação:
25.02 USD
Pior negociação:
-14.61 USD
Lucro bruto:
98.41 USD (482 390 pips)
Perda bruta:
-28.57 USD (39 693 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (59.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59.04 USD (57)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
23.96%
Depósito máximo carregado:
5.08%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
78
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
4.78
Negociações longas:
9 (11.54%)
Negociações curtas:
69 (88.46%)
Fator de lucro:
3.44
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
1.49 USD
Perda média:
-2.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.61 USD (1)
Crescimento mensal:
5.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.61 USD
Máximo:
14.61 USD (2.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.07% (-4.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.36% (11.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 58
XAUUSD 15
EURUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 41
XAUUSD 31
EURUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY -3
USDJPY -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 412K
XAUUSD 31K
EURUSD 173
GBPUSD 112
GBPJPY -491
USDJPY -401
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.02 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 57
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +59.04 USD
Máxima perda consecutiva: -1.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Bem-vindo ao Diamond Fx 789

O sistema de negociação utiliza o algoritmo EA SureShotFX com um tamanho de lote fixo de 0,01.
Esta configuração é adequada para traders com um pequeno capital.

Com um depósito inicial de 500 USD, o sistema pode operar corretamente e começar a negociar.

Obrigado.

Tony


Sem comentários
2025.12.27 08:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Share of trading days is too low
2025.12.24 11:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 07:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 07:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Dimond Fx 789
30 USD por mês
5%
0
0
USD
1.1K
USD
1
100%
78
84%
24%
3.44
0.90
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.