- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
66 (84.61%)
Negociações com perda:
12 (15.38%)
Melhor negociação:
25.02 USD
Pior negociação:
-14.61 USD
Lucro bruto:
98.41 USD (482 390 pips)
Perda bruta:
-28.57 USD (39 693 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (59.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59.04 USD (57)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
23.96%
Depósito máximo carregado:
5.08%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
78
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
4.78
Negociações longas:
9 (11.54%)
Negociações curtas:
69 (88.46%)
Fator de lucro:
3.44
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
1.49 USD
Perda média:
-2.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.61 USD (1)
Crescimento mensal:
5.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.61 USD
Máximo:
14.61 USD (2.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.07% (-4.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.36% (11.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|41
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|412K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|173
|GBPUSD
|112
|GBPJPY
|-491
|USDJPY
|-401
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.02 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 57
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +59.04 USD
Máxima perda consecutiva: -1.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
Bem-vindo ao Diamond Fx 789
O sistema de negociação utiliza o algoritmo EA SureShotFX com um tamanho de lote fixo de 0,01.
Esta configuração é adequada para traders com um pequeno capital.
Com um depósito inicial de 500 USD, o sistema pode operar corretamente e começar a negociar.
Obrigado.
Tony
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
78
84%
24%
3.44
0.90
USD
USD
2%
1:500